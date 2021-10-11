Познер назвал эгоистичным решение Дзюбы отказаться играть за сборную России
Нападающий "Зенита" заявил, что находится не в оптимальной форме для того, чтобы помочь национальной команде.
Фото © РФС
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться выступать за сборную России в матчах против Словакии и Словении в рамках отбора ЧМ-2022.
"Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична", — цитирует Познера "Матч ТВ".
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.
Комментариев: 0