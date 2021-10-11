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Познер назвал эгоистичным решение Дзюбы отказаться играть за сборную России

Нападающий "Зенита" заявил, что находится не в оптимальной форме для того, чтобы помочь национальной команде.

11 октября, 15:12
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться выступать за сборную России в матчах против Словакии и Словении в рамках отбора ЧМ-2022.

"Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична", — цитирует Познера "Матч ТВ".

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Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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