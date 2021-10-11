НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянина нашли мёртвым в номере турецкого отеля

Причина смерти 44-летнего Андрея Гожева пока устанавливается, будет проведено вскрытие тела.

11 октября, 17:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Анталье умер российский турист, на отдых в Турцию он прибыл с семьёй. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Генконсульства России. Ранее в газете Hürriyet появилась публикация о гибели 44-летнего россиянина Андрея Гожева. По данным издания, его нашли на полу в номере без признаков жизни.

"Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, находившегося вместе с семьёй на отдыхе в провинции Анталья. Причина смерти устанавливается", — указали дипломаты.

Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет

Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет

Ранее Лайф сообщал о гибели в Черногории альпинистки из России. Марии Кабельниковой не стало в горном массиве Дурмитор.

В деле о смерти украинского депутата Антона Полякова появились новые подробности

В деле о смерти украинского депутата Антона Полякова появились новые подробности

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1