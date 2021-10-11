Россиянина нашли мёртвым в номере турецкого отеля

В Анталье умер российский турист, на отдых в Турцию он прибыл с семьёй. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Генконсульства России. Ранее в газете Hürriyet появилась публикация о гибели 44-летнего россиянина Андрея Гожева. По данным издания, его нашли на полу в номере без признаков жизни.