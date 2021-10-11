Россиянина нашли мёртвым в номере турецкого отеля
Причина смерти 44-летнего Андрея Гожева пока устанавливается, будет проведено вскрытие тела.
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В Анталье умер российский турист, на отдых в Турцию он прибыл с семьёй. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Генконсульства России. Ранее в газете Hürriyet появилась публикация о гибели 44-летнего россиянина Андрея Гожева. По данным издания, его нашли на полу в номере без признаков жизни.
"Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, находившегося вместе с семьёй на отдыхе в провинции Анталья. Причина смерти устанавливается", — указали дипломаты.
Ранее Лайф сообщал о гибели в Черногории альпинистки из России. Марии Кабельниковой не стало в горном массиве Дурмитор.
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