В Петербурге учительницу вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете

В Санкт-Петербурге учительница биологии Ольга Щеголева была вынуждена уволиться из школы при консерватории имени Римского-Корсакова из-за блога о секс-просвете. По словам женщины, причиной стало давление со стороны руководства.

Всему виной были родители учеников, уточняет "Фонтанка", которым не нравилась такая деятельность педагога. Их не смутил даже тот факт, что блог был помечен маркировкой 18+, также имелись установленные возрастные фильтры для подписчиков. Руководство учебного заведения согласилось с точкой зрения мам и пап несовершеннолетних. В итоге Ольга услышала, что её поведение недостойно учителя. Женщину поставили перед выбором: либо работа в школе, либо блог в "Инстаграме". Она выбрала своё увлечение и две недели назад написала заявление по собственному желанию.

"Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным", — сказала Ольга, добавив, что работала только со взрослыми, что позволяло растить здоровых детей и предотвращать насилие.