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Учительницу арестовали за совращение 14-летнего школьника, увидев, какие фото она ему присылала

О преступлении преподавательницы стало известно после того, как сестра и отец мальчика обнаружили у него в телефоне непристойную переписку.

7 октября, 10:24

Фото © Twitter / jrdesignsinc

31-летняя Бриттани Лопес-Мюррей преподавала драматическое искусство в школе города Хайалиа, Флорида, США. Но после недавно вскрывшейся информации женщине придётся забыть о работе с детьми. Учительницу обвиняют в совращении ученика. Согласно отчёту правоохранительных органов, женщина на протяжении двух месяцев вступала в половую связь с 14-летним мальчиком.

Фото © Twitter / jrdesignsinc

Фото © Twitter / jrdesignsinc

Известно, что в августе Лопес-Мюррей призналась своей жертве в любви, после чего и начались встречи. Периодически американка забирала школьника с тренировок по баскетболу и везла в отдалённое место, где насиловала прямо в своей машине. Кроме того, преподавательница постоянно была на связи с ребёнком: в сообщениях женщина описывала, "как они наслаждались сексом друг с другом", а также посылала ему фотографии обнажённой груди и гениталий.

Фото © Twitter / DailyWikis

Фото © Twitter / DailyWikis

Именно непристойные сообщения помогли раскрыть преступление развратницы. Сестра увидела запретную переписку в телефоне брата и рассказала об этом отцу. Лопес-Мюррей задержали по обвинению в совращении несовершеннолетнего. Руководство школы пообещало уволить учительницу, сейчас она ждёт заседания суда, пишет Ladbible.

Порнозвезда рискует лишиться карьеры из-за видео, в котором она согласилась переспать с 13-летним

Порнозвезда рискует лишиться карьеры из-за видео, в котором она согласилась переспать с 13-летним

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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