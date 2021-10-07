Учительницу арестовали за совращение 14-летнего школьника, увидев, какие фото она ему присылала

31-летняя Бриттани Лопес-Мюррей преподавала драматическое искусство в школе города Хайалиа, Флорида, США. Но после недавно вскрывшейся информации женщине придётся забыть о работе с детьми. Учительницу обвиняют в совращении ученика. Согласно отчёту правоохранительных органов, женщина на протяжении двух месяцев вступала в половую связь с 14-летним мальчиком.

Известно, что в августе Лопес-Мюррей призналась своей жертве в любви, после чего и начались встречи. Периодически американка забирала школьника с тренировок по баскетболу и везла в отдалённое место, где насиловала прямо в своей машине. Кроме того, преподавательница постоянно была на связи с ребёнком: в сообщениях женщина описывала, "как они наслаждались сексом друг с другом", а также посылала ему фотографии обнажённой груди и гениталий.