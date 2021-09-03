Порнозвезда рискует лишиться карьеры из-за видео, в котором она согласилась переспать с 13-летним
Аса Акира — одна из самых успешных актрис фильмов для взрослых. Из-за возраста женщина снимается всё реже и реже, но запись интервью 2012 года может забить последний гвоздь в её карьеру.
В 2012 году Аса Акира приняла участие в записи подкаста, ведущим которого был художник Дэвид Чоу. В ходе разговора звёзды рассуждают о случае, в котором они пригласили мальчика присоединиться к ним в джакузи в пляжном домике. Звучит сомнительно, но то, куда привёл этот разговор, ужасает.
Так, у нас есть великолепный дом с великолепным джакузи, в котором мы сидим, и перед нами прекрасный вид на все эти гигантские волны. Ему 13 лет, и он в восторге, что ему дали бесплатную "пепси". Его родителей тут нет
Видео © The Sun
Представив ситуацию в голове, Акира спокойно заявляет, что она бы запросто занялась сексом с 13-летним мальчиком, наплевав на то, что закон определяет подобное как педофилию
Он не из тех взросло выглядящих тринадцатилеток. Смотришь на него и понимаешь, что он ребёнок
После этого Акира и Чоу стали рассуждать о том, будет ли считаться этот половой акт изнасилованием. Дэвид заявил, что, раз это происходит по обоюдному согласию, то с точки зрения закона всё должно быть хорошо: "Кто-то будет с этим спорить? Нет ни одного человека, кто бы посчитал это надругательством. Все бы думали о том, как повезло этому ребёнку".
Заканчивается шокирующий фрагмент интервью заявлением Акиры, после которого с ней, должно быть, уже совсем скоро разорвут контракты и Pornhub, и все порностудии. Когда журналисты The Sun в конце лета связались с девушкой, она рассказала, что ей стыдно за то, что она наговорила в том интервью и "больше не считает подобные вещи забавными или хоть сколько-нибудь уместными"
Нет, это определённо никто не будет рассматривать, это изнасилование, кроме, может быть, его матери. А законы к чёрту!
WOW-news
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