Порнозвезда рискует лишиться карьеры из-за видео, в котором она согласилась переспать с 13-летним

В 2012 году Аса Акира приняла участие в записи подкаста, ведущим которого был художник Дэвид Чоу. В ходе разговора звёзды рассуждают о случае, в котором они пригласили мальчика присоединиться к ним в джакузи в пляжном домике. Звучит сомнительно, но то, куда привёл этот разговор, ужасает.

Так, у нас есть великолепный дом с великолепным джакузи, в котором мы сидим, и перед нами прекрасный вид на все эти гигантские волны. Ему 13 лет, и он в восторге, что ему дали бесплатную "пепси". Его родителей тут нет Дэвид Чоу

Видео © The Sun

Представив ситуацию в голове, Акира спокойно заявляет, что она бы запросто занялась сексом с 13-летним мальчиком, наплевав на то, что закон определяет подобное как педофилию

Он не из тех взросло выглядящих тринадцатилеток. Смотришь на него и понимаешь, что он ребёнок Аса Акира

После этого Акира и Чоу стали рассуждать о том, будет ли считаться этот половой акт изнасилованием. Дэвид заявил, что, раз это происходит по обоюдному согласию, то с точки зрения закона всё должно быть хорошо: "Кто-то будет с этим спорить? Нет ни одного человека, кто бы посчитал это надругательством. Все бы думали о том, как повезло этому ребёнку".

Фото © Instagram / asahole

Заканчивается шокирующий фрагмент интервью заявлением Акиры, после которого с ней, должно быть, уже совсем скоро разорвут контракты и Pornhub, и все порностудии. Когда журналисты The Sun в конце лета связались с девушкой, она рассказала, что ей стыдно за то, что она наговорила в том интервью и "больше не считает подобные вещи забавными или хоть сколько-нибудь уместными"