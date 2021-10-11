Игрушки Lego перестанут делить по гендерному признаку

В компании Lego заявили, что перестанут разделять игрушки по гендерному признаку. К такому выводу производитель всемирно известных конструкторов пришёл, проведя глобальное исследование. Об этом сообщает The Guardian.

Так, аналитики выяснили, что девочки увереннее играют с разными игрушками, и это влияет на дальнейшую жизнь, в том числе на карьеру. При этом 71% опрошенных мальчиков опасались, что над ними будут смеяться, если они станут играть с чем-то "девчачьим". Этот страх разделяют и родители.

"Родители больше обеспокоены тем, что их сыновей, а не дочерей, будут дразнить за то, что они играют в игрушки, связанные с другим полом", — отметили исследователи.

При этом подчёркивается, что поведение, связанное с мужчинами, как правило, ценится в обществе более высоко. И до тех пор, пока действия, обычно ассоциирующиеся с женщинами, не будут восприниматься как столь же ценные и важные, родители и дети не будут стараться принять их. Отмечается, что игрушки давали "возможность для тренировок" будущих профессий или хобби, которые разделялись по гендеру, что являлось проблемой.