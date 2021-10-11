Россиянин доставил пьяного друга домой на тележке
Бросить приятеля на произвол судьбы нижегородец не мог. Ценный груз он катил прямо по проезжей части, пока стоявшие в пробке водители удивлённо смотрели вслед.
Фото © LIFE
В Нижегородской области мужчина необычным способом доставил своего друга домой. Видео © LIFE
В городе Балахне Нижегородской области мужчина решил не бросать пьяного друга и отвёз его домой на продуктовой тележке. Такую картину накануне наблюдали водители, стоящие в пробке на улице Вокзальной.
В беседе с Лайфом очевидец рассказал, что мужчина тащил своего друга прямо по проезжей части, по всей видимости, с гулянки, поскольку сам "пассажир" тележки не мог идти из-за сильного алкогольного опьянения.
Ранее Лайф писал, что в Омске с рейса сняли пьяного москвича в банном халате. При этом молодой человек не устраивал разборок и спокойно прошёл с сотрудниками полиции. А позже даже открыл перед правоохранителем дверь автомобиля и пригласил того первым пройти в салон.
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