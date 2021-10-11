Россиянин доставил пьяного друга домой на тележке

В Нижегородской области мужчина необычным способом доставил своего друга домой. Видео © LIFE

В городе Балахне Нижегородской области мужчина решил не бросать пьяного друга и отвёз его домой на продуктовой тележке. Такую картину накануне наблюдали водители, стоящие в пробке на улице Вокзальной.

В беседе с Лайфом очевидец рассказал, что мужчина тащил своего друга прямо по проезжей части, по всей видимости, с гулянки, поскольку сам "пассажир" тележки не мог идти из-за сильного алкогольного опьянения.