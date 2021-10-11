Путин поздравил нового канцлера Австрии с вступлением в должность
Глава государства подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер, выразив надежду на их дальнейшее развитие.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ / EPA / VALDA KALNINA
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга с вступлением в должность канцлера Австрии. В телеграмме глава государства выразил надежду, что деятельность политика будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
"Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях", — сказано в тексте послания.
Путин отметил, что это необходимо для народов РФ и Австрии, а также соответствует интересам упрочения безопасности и стабильности в Европе.
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку 9 октября. Он сам предложил в качестве преемника кандидатуру главы МИД республики Шалленберга. До этого Курца заподозрили в коррупции.
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