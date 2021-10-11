Путин поздравил нового канцлера Австрии с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга с вступлением в должность канцлера Австрии. В телеграмме глава государства выразил надежду, что деятельность политика будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

"Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях", — сказано в тексте послания.

Путин отметил, что это необходимо для народов РФ и Австрии, а также соответствует интересам упрочения безопасности и стабильности в Европе.