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Путин поздравил нового канцлера Австрии с вступлением в должность

Глава государства подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер, выразив надежду на их дальнейшее развитие.

11 октября, 16:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ / EPA / VALDA KALNINA</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ / EPA / VALDA KALNINA

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга с вступлением в должность канцлера Австрии. В телеграмме глава государства выразил надежду, что деятельность политика будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

"Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях", — сказано в тексте послания.

Путин отметил, что это необходимо для народов РФ и Австрии, а также соответствует интересам упрочения безопасности и стабильности в Европе.

Александер Шалленберг стал канцлером Австрии

Александер Шалленберг стал канцлером Австрии

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку 9 октября. Он сам предложил в качестве преемника кандидатуру главы МИД республики Шалленберга. До этого Курца заподозрили в коррупции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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