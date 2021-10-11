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Приёмный сын сознался в убийстве британского миллионера Саттона

При этом в покушении на убийство своей приёмной матери Томас виновным себя не признал.

11 октября, 16:25
<p>Ричард Саттон (слева), Томас Шрайбер. Фото © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-9457989/Sir-Richard-Suttons-stepson-34-charged-murder-hotelier-stabbed-death.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Mail</a></p>

Ричард Саттон (слева), Томас Шрайбер. Фото © Daily Mail

Приёмный сын британского миллионера Ричарда Саттона Томас Шрайбер сознался в убийстве отчима. Об этом сообщает газета Mirror.

Отмечается, что Шрайбер отверг обвинения в умышленном убийстве отчима, однако признался в причинении смерти по неосторожности. Кроме того, 34-летний мужчина не признал себя виновным в попытке убийства приёмной матери Анны Шрайбер.

Следующее заседание назначено на 29 ноября, до этого момента обвиняемый продолжит находиться под арестом.

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Напомним, тело 83-летнего Ричарда Саттона с ножевыми ранениями было найдено в его особняке, расположенном в графстве Дорсет, вечером 7 апреля 2021 года. Также пострадала 60-летняя жена бизнесмена.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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