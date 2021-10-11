Приёмный сын сознался в убийстве британского миллионера Саттона

Приёмный сын британского миллионера Ричарда Саттона Томас Шрайбер сознался в убийстве отчима. Об этом сообщает газета Mirror.

Отмечается, что Шрайбер отверг обвинения в умышленном убийстве отчима, однако признался в причинении смерти по неосторожности. Кроме того, 34-летний мужчина не признал себя виновным в попытке убийства приёмной матери Анны Шрайбер.

Следующее заседание назначено на 29 ноября, до этого момента обвиняемый продолжит находиться под арестом.