Приёмный сын сознался в убийстве британского миллионера Саттона
При этом в покушении на убийство своей приёмной матери Томас виновным себя не признал.
Ричард Саттон (слева), Томас Шрайбер. Фото © Daily Mail
Приёмный сын британского миллионера Ричарда Саттона Томас Шрайбер сознался в убийстве отчима. Об этом сообщает газета Mirror.
Отмечается, что Шрайбер отверг обвинения в умышленном убийстве отчима, однако признался в причинении смерти по неосторожности. Кроме того, 34-летний мужчина не признал себя виновным в попытке убийства приёмной матери Анны Шрайбер.
Следующее заседание назначено на 29 ноября, до этого момента обвиняемый продолжит находиться под арестом.
Напомним, тело 83-летнего Ричарда Саттона с ножевыми ранениями было найдено в его особняке, расположенном в графстве Дорсет, вечером 7 апреля 2021 года. Также пострадала 60-летняя жена бизнесмена.
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