Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с "Газпромом"

Министр уточнил, что на встрече с Бурмистровой был поднят вопрос подписания долгосрочного контракта. Уже на этой неделе стороны начнут переговоры для составления рабочего плана. Молдавия, по его словам, рассчитывает на продление соглашения на условиях 2019 года, ведь та цена, по которой топливо продаётся в Европе, для страны "неоправданно высока". В то же время правительство ведёт консультации с партнёрами по развитию для поиска "альтернативных способов" выхода из ситуации, в связи с чем Спыну заверил, что перебоев с газом и электроэнергией в республике не будет.