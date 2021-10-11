Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с "Газпромом"
Однако в республике рассчитывают, что стоимость голубого топлива сохранится на уровне 2019 года, ведь нынешняя цена на газ в Европе для Кишинёва "неоправданно высока".
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Молдавия заинтересована в заключении с "Газпромом" долгосрочного контракта на поставку газа. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.
На минувшей неделе он посетил Санкт-Петербург, однако не смог обсудить вопрос с председателем правления компании Алексеем Миллером по "объективным обстоятельствам", при этом встретился с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой.
"Мы заинтересованы в подписании долгосрочного контракта на поставку газа на самых выгодных для республики условиях, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны", — сказал Спыну на брифинге.
Министр уточнил, что на встрече с Бурмистровой был поднят вопрос подписания долгосрочного контракта. Уже на этой неделе стороны начнут переговоры для составления рабочего плана. Молдавия, по его словам, рассчитывает на продление соглашения на условиях 2019 года, ведь та цена, по которой топливо продаётся в Европе, для страны "неоправданно высока". В то же время правительство ведёт консультации с партнёрами по развитию для поиска "альтернативных способов" выхода из ситуации, в связи с чем Спыну заверил, что перебоев с газом и электроэнергией в республике не будет.
Ранее "Газпром" посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на газовом рынке. Компания выступает за сбалансированную и предсказуемую ситуацию со стоимостью голубого топлива. Однако для этого следует ссылаться не на спотовые цены, отметила глава "Газпром экспорта".
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