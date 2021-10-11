В России вакцинация детей от ковида может стартовать в январе 2022 года

В январе 2022 года планируется вакцинация детей от CoViD-19, заявила главный врач городской клинической больницы № 52 города Москвы Марьяна Лысенко в эфире Первого канала. Она также отметила, что в настоящий момент ведётся активная работа.

"Я надеюсь, что с января месяца уже стартует. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет ещё результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, что где-то в декабре – январе уже выйдет [центр] Гамалеи с детской вакциной", — рассказала Лысенко.