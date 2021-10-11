В России вакцинация детей от ковида может стартовать в январе 2022 года
Клинические испытания препарата "Спутник V" с участием несовершеннолетних проходят благополучно, сообщила главврач одной из больниц столицы.
Фото © Телеграм-канал "Спутник V"
В январе 2022 года планируется вакцинация детей от CoViD-19, заявила главный врач городской клинической больницы № 52 города Москвы Марьяна Лысенко в эфире Первого канала. Она также отметила, что в настоящий момент ведётся активная работа.
"Я надеюсь, что с января месяца уже стартует. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет ещё результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, что где-то в декабре – январе уже выйдет [центр] Гамалеи с детской вакциной", — рассказала Лысенко.
Ранее в Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет. Там решили, что этот препарат наиболее хорошо зарекомендовал себя в других странах.
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