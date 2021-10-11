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В России вакцинация детей от ковида может стартовать в январе 2022 года

Клинические испытания препарата "Спутник V" с участием несовершеннолетних проходят благополучно, сообщила главврач одной из больниц столицы.

11 октября, 16:01
<p>Фото © <a href="https://t.me/sputnik_vaccine/1458" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "Спутник V"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Спутник V"

В январе 2022 года планируется вакцинация детей от CoViD-19, заявила главный врач городской клинической больницы № 52 города Москвы Марьяна Лысенко в эфире Первого канала. Она также отметила, что в настоящий момент ведётся активная работа.

"Я надеюсь, что с января месяца уже стартует. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет ещё результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, что где-то в декабре – январе уже выйдет [центр] Гамалеи с детской вакциной", — рассказала Лысенко.

Ранее в Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет. Там решили, что этот препарат наиболее хорошо зарекомендовал себя в других странах.

В ЕС рассчитывают к ноябрю одобрить применение вакцин от ковида для детей от 6 лет

В ЕС рассчитывают к ноябрю одобрить применение вакцин от ковида для детей от 6 лет

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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