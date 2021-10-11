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В Махачкале уволили директора школы, где ученик зарезал одноклассника

Ранее против руководителя образовательного учреждения и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности.

11 октября, 15:53
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=l0kL_EjTqao" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет РФ

В Махачкале уволили директора школы № 51, где ученик девятого класса в разгар ссоры ножом зарезал одноклассника. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Дагестана.

В ведомстве добавили, что от работы отстранили и заместителя руководителя образовательного учреждения.

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Напомним, трагедия случилась 11 октября во дворе школы. В разгар ссоры парень вытащил нож и ударил одноклассника, позже он скончался в больнице. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, СК завёл дела на директора школы в Махачкале и руководство ЧОПа после убийства девятиклассника. Подозреваемый в убийстве ученик уже заявил, что в момент кровавой расправы находился в состоянии аффекта.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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