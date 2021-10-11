В Махачкале уволили директора школы, где ученик зарезал одноклассника
Ранее против руководителя образовательного учреждения и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности.
Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет РФ
В Махачкале уволили директора школы № 51, где ученик девятого класса в разгар ссоры ножом зарезал одноклассника. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Дагестана.
В ведомстве добавили, что от работы отстранили и заместителя руководителя образовательного учреждения.
Напомним, трагедия случилась 11 октября во дворе школы. В разгар ссоры парень вытащил нож и ударил одноклассника, позже он скончался в больнице. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, СК завёл дела на директора школы в Махачкале и руководство ЧОПа после убийства девятиклассника. Подозреваемый в убийстве ученик уже заявил, что в момент кровавой расправы находился в состоянии аффекта.
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