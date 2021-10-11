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Удар ножом и крики матом: Момент смертельного ранения школьника в Махачкале попал на видео

На кадрах видно, как девятиклассник делает резкий выпад в сторону неприятеля. Видимо, в тот момент и был нанесён роковой удар.

11 октября, 14:03

Момент смертельного ранения школьника в Махачкале попал на видео.

Источник © Mash

Очевидцы драки в махачкалинской школе № 51, где девятиклассник пырнул ножом ровесника, снимали их конфликт на видео. В частности, на кадрах оказался момент ранения, ставшего для одного из ребят смертельным, сообщает Mash. На видео слышно, как жертва, получив удар ножом, начинает стонать от боли. За секунду до этого вооружённый школьник делает резкий выпад в сторону неприятеля. Видимо, в тот момент и был нанесён роковой удар.

Ранее Лайф сообщал, что получивший ранение школьник скончался в больнице. Его обидчик рассказал, что в день расправы пришёл в школу впервые за несколько дней, а как нож оказался в его кармане, уже и не помнит. Он также объяснил, что раньше конфликтов между ним и одноклассником не возникало и желания убивать другого ученика у парня не было. Школьник достал нож во время драки в состоянии аффекта, по крайней мере, сам так заявил. После случившегося, по словам парня, он пошёл к директору школы и рассказал обо всём, а пострадавший убежал.

Зарезавший одноклассника школьник из Махачкалы не помнит, когда положил нож в карман

Зарезавший одноклассника школьник из Махачкалы не помнит, когда положил нож в карман

Напомним, что после драки, закончившейся смертью школьника, следователи завели уголовное дело по статье о халатности на директора учебного заведения и его зама по воспитательной работе. Кроме того, возбуждено ещё одно уголовное дело — против руководства частного охранного предприятия, сотрудники которого должны были следить за порядком в учреждении. Администрацию ЧОП подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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