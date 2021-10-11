Момент смертельного ранения школьника в Махачкале попал на видео. Источник © Mash

Очевидцы драки в махачкалинской школе № 51, где девятиклассник пырнул ножом ровесника, снимали их конфликт на видео. В частности, на кадрах оказался момент ранения, ставшего для одного из ребят смертельным, сообщает Mash. На видео слышно, как жертва, получив удар ножом, начинает стонать от боли. За секунду до этого вооружённый школьник делает резкий выпад в сторону неприятеля. Видимо, в тот момент и был нанесён роковой удар.

Ранее Лайф сообщал, что получивший ранение школьник скончался в больнице. Его обидчик рассказал, что в день расправы пришёл в школу впервые за несколько дней, а как нож оказался в его кармане, уже и не помнит. Он также объяснил, что раньше конфликтов между ним и одноклассником не возникало и желания убивать другого ученика у парня не было. Школьник достал нож во время драки в состоянии аффекта, по крайней мере, сам так заявил. После случившегося, по словам парня, он пошёл к директору школы и рассказал обо всём, а пострадавший убежал.