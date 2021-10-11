В офисе Зеленского статью Медведева сочли попыткой усилить конфронтацию

Появление статьи зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" может быть направлено на усиление конфронтации между Москвой и Киевом, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи. <...> Если подобный текст публикуется ещё и в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, который тщательно готовился, то явно кто-то пытается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию", — сказал Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда".

Он также подчеркнул, что украинская сторона в любом случае обращает внимание только на позицию действующего президента РФ Владимира Путина, а то, что звучит в окружении российского лидера, — "вопрос вторичный как минимум". Так, Подоляк отметил, что от имени главы РФ приводились "другие формулировки", а также подтверждалась необходимость переговоров между Москвой и Киевом.