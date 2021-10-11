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Состояние средней степени тяжести: Лайф узнал, что тест Валерия Леонтьева на ковид всё же был положительным

КТ показала наличие буллов в правом лёгком у артиста, однако с инфекцией они не связаны и появились ещё в детстве либо возникли из-за длительного курения, объяснил пульмонолог Овечкин.

11 октября, 13:51
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-9208?z=photo-9208_456239763/photos-9208" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валерий Леонтьев</a></p>

Фото © VK / Валерий Леонтьев

ПЦР-тест певца Валерия Леонтьева на коронавирус всё же был положительным на момент обращения в больницу, однако какие-либо характерные для ковида изменения в лёгких у артиста отсутствуют. Об этом Лайфу сообщил источник.

На сегодняшний день певец находится в одной из больниц Москвы в состоянии средней степени тяжести, анализы продолжают указывать на коронавирус. Однако компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки Леонтьева не выявила каких-либо отклонений, связанных с CoViD-19.

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При этом КТ показала наличие воздушных буллов в правом лёгком, а также парасептальную эмфизему. Как объяснил Лайфу врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, такие патологии возникают либо с рождения, либо от длительного курения, но опасными не являются и не свидетельствуют о ковиде.

"Всё это преимущественно возрастные изменения. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночного столба — это уже разрушение костной ткани и межпозвоночных дисков. В целом это вариант возрастной нормы, но вот буллы — это не очень хорошо. Но ничего жизнеугрожающего здесь нет", — уточнил Овечкин.

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Напомним, о госпитализации Валерия Леонтьева, жаловавшегося на слабость, кашель и высокую температуру, стало известно сегодня. При этом представитель артиста Борис Чигирёв опроверг Лайфу эту информацию и заверил, что никакого коронавируса у 72-летнего артиста нет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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