Состояние средней степени тяжести: Лайф узнал, что тест Валерия Леонтьева на ковид всё же был положительным
КТ показала наличие буллов в правом лёгком у артиста, однако с инфекцией они не связаны и появились ещё в детстве либо возникли из-за длительного курения, объяснил пульмонолог Овечкин.
Фото © VK / Валерий Леонтьев
ПЦР-тест певца Валерия Леонтьева на коронавирус всё же был положительным на момент обращения в больницу, однако какие-либо характерные для ковида изменения в лёгких у артиста отсутствуют. Об этом Лайфу сообщил источник.
На сегодняшний день певец находится в одной из больниц Москвы в состоянии средней степени тяжести, анализы продолжают указывать на коронавирус. Однако компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки Леонтьева не выявила каких-либо отклонений, связанных с CoViD-19.
При этом КТ показала наличие воздушных буллов в правом лёгком, а также парасептальную эмфизему. Как объяснил Лайфу врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, такие патологии возникают либо с рождения, либо от длительного курения, но опасными не являются и не свидетельствуют о ковиде.
"Всё это преимущественно возрастные изменения. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночного столба — это уже разрушение костной ткани и межпозвоночных дисков. В целом это вариант возрастной нормы, но вот буллы — это не очень хорошо. Но ничего жизнеугрожающего здесь нет", — уточнил Овечкин.
Напомним, о госпитализации Валерия Леонтьева, жаловавшегося на слабость, кашель и высокую температуру, стало известно сегодня. При этом представитель артиста Борис Чигирёв опроверг Лайфу эту информацию и заверил, что никакого коронавируса у 72-летнего артиста нет.
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