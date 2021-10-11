ПЦР-тест певца Валерия Леонтьева на коронавирус всё же был положительным на момент обращения в больницу, однако какие-либо характерные для ковида изменения в лёгких у артиста отсутствуют. Об этом Лайфу сообщил источник.

На сегодняшний день певец находится в одной из больниц Москвы в состоянии средней степени тяжести, анализы продолжают указывать на коронавирус. Однако компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки Леонтьева не выявила каких-либо отклонений, связанных с CoViD-19.

При этом КТ показала наличие воздушных буллов в правом лёгком, а также парасептальную эмфизему. Как объяснил Лайфу врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, такие патологии возникают либо с рождения, либо от длительного курения, но опасными не являются и не свидетельствуют о ковиде.