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В деле о смерти украинского депутата Антона Полякова появились новые подробности

Сегодня в Чернигове прошла церемония прощания с парламентарием, его похоронили на местном кладбище.

11 октября, 13:46
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=4189040644558532&set=a.753539224775375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антон Поляков</a></p>

Фото © Facebook / Антон Поляков

Водитель такси, в машине которого обнаружили мёртвым народного депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, солгал, что подобрал парламентария на остановке. Об этом заявил его адвокат, уточнив, что подзащитный подвергся избиению в отделе полиции за ложные показания.

"Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и всё. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вёз. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", — приводит слова адвоката ТСН.

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Юрист заметил: полиция остановила таксиста за пересечение двойной сплошной. Правоохранителям он объяснил, что депутату стало плохо, у него начались судороги, поэтому и нарушил ПДД.

Сегодня в Чернигове прошла церемония прощания с депутатом, его похоронили на местном кладбище.

Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. По данным прокуратуры, политик умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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