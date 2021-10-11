В деле о смерти украинского депутата Антона Полякова появились новые подробности

Водитель такси, в машине которого обнаружили мёртвым народного депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, солгал, что подобрал парламентария на остановке. Об этом заявил его адвокат, уточнив, что подзащитный подвергся избиению в отделе полиции за ложные показания.

"Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и всё. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вёз. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", — приводит слова адвоката ТСН.

Юрист заметил: полиция остановила таксиста за пересечение двойной сплошной. Правоохранителям он объяснил, что депутату стало плохо, у него начались судороги, поэтому и нарушил ПДД.

Сегодня в Чернигове прошла церемония прощания с депутатом, его похоронили на местном кладбище.