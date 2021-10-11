Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" избитого приезжими в московском метро

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице избитого тремя мужчинами в московском метро Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Бастрыкин отметил, что мужественный поступок заступившегося за незнакомую девушку москвича был совершён "в условиях, опасных для жизни и здоровья", и достоин "самой высокой моральной оценки".