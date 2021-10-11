Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" избитого приезжими в московском метро
По мнению главы СК, поступок Романа Ковалёва, который заступился за незнакомую девушку и получил тяжёлые травмы, достоин "самой высокой моральной оценки".
Роман Ковалёв и председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
Фото © Пресс-служба СК
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице избитого тремя мужчинами в московском метро Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Бастрыкин отметил, что мужественный поступок заступившегося за незнакомую девушку москвича был совершён "в условиях, опасных для жизни и здоровья", и достоин "самой высокой моральной оценки".
"От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут — шрамы украшают мужчин", — приводит его слова официальный сайт СК.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Ранее сообщалось, что власти Москвы собираются выплатить ему 2 млн рублей.
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