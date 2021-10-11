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Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" избитого приезжими в московском метро

По мнению главы СК, поступок Романа Ковалёва, который заступился за незнакомую девушку и получил тяжёлые травмы, достоин "самой высокой моральной оценки".

11 октября, 13:37
<p>Роман Ковалёв и председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.</p><p>Фото © Пресс-служба СК </p>

Роман Ковалёв и председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Фото © Пресс-служба СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице избитого тремя мужчинами в московском метро Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Бастрыкин отметил, что мужественный поступок заступившегося за незнакомую девушку москвича был совершён "в условиях, опасных для жизни и здоровья", и достоин "самой высокой моральной оценки".

"От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут — шрамы украшают мужчин", приводит его слова официальный сайт СК.

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Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Ранее сообщалось, что власти Москвы собираются выплатить ему 2 млн рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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