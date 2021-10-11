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Учёные назвали простой способ вылечить от заикания

Во время решения сложной задачки по программированию стало известно о тайне людей с дефектами речи.

11 октября, 13:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У людей, которые заикаются, меньше всего проявляется это речевое нарушение в тот момент, когда им кажется, что их никто не слышит. Соответствующие выводы сделали учёные из Нью-Йоркского университета, говорится в опубликованной в Journal of Fluency Disorders статье.

Для эксперимента исследователями было отобрано 24 участника, которые заикаются. Учёные записывали на аудио и видео их разговорную речь, чтение вслух, а также повторение приватной речи и в момент диалога с двумя людьми.

Приватная речь подразумевала помещение участника в комнату, это заставляло его думать, что он не находится под наблюдением. Человек должен был решить сложную задачу по программированию. Так, в процессе он начинал озвучивать мысли вслух, считая, что его никто не слышит.

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"Этот феномен — так называемый эффект одинокого разговора — достаточно известен в научной среде, но никогда не подтверждался конкретными данными, главным образом потому, что трудно создать условия, в которых люди считают, что они действительно одни", — рассказал автор методики исследования, эксперт по речи Нью-Йоркского университета Эрик Джексон.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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