Учёные назвали простой способ вылечить от заикания

У людей, которые заикаются, меньше всего проявляется это речевое нарушение в тот момент, когда им кажется, что их никто не слышит. Соответствующие выводы сделали учёные из Нью-Йоркского университета, говорится в опубликованной в Journal of Fluency Disorders статье.

Для эксперимента исследователями было отобрано 24 участника, которые заикаются. Учёные записывали на аудио и видео их разговорную речь, чтение вслух, а также повторение приватной речи и в момент диалога с двумя людьми.

Приватная речь подразумевала помещение участника в комнату, это заставляло его думать, что он не находится под наблюдением. Человек должен был решить сложную задачу по программированию. Так, в процессе он начинал озвучивать мысли вслух, считая, что его никто не слышит.

"Этот феномен — так называемый эффект одинокого разговора — достаточно известен в научной среде, но никогда не подтверждался конкретными данными, главным образом потому, что трудно создать условия, в которых люди считают, что они действительно одни", — рассказал автор методики исследования, эксперт по речи Нью-Йоркского университета Эрик Джексон.