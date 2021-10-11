Выпавшая с детьми из окна москвичка оставила записку

Выпавшая с двумя детьми из окна москвичка оставила записку. По данным SHOT, в случившемся женщина попросила никого не винить.

Как уже писал Лайф, утром 11 октября под окнами жилого дома на севере столицы были найдены тела женщины и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних".