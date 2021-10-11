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Выпавшая с детьми из окна москвичка оставила записку

Тела женщины и малышей были найдены утром 11 октября под окнами жилого дома на севере столицы.

11 октября, 13:27
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<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/363" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Выпавшая с двумя детьми из окна москвичка оставила записку. По данным SHOT, в случившемся женщина попросила никого не винить.

Выпавшая с детьми из окна москвичка жаловалась на одиночество

Выпавшая с детьми из окна москвичка жаловалась на одиночество

Как уже писал Лайф, утром 11 октября под окнами жилого дома на севере столицы были найдены тела женщины и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних".

Выяснилось, что в дом на улице Левобережной семья заехала в начале 2021 года. Соседи отзываются о ней только положительно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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