Выпавшая с детьми из окна москвичка оставила записку
Тела женщины и малышей были найдены утром 11 октября под окнами жилого дома на севере столицы.
Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Выпавшая с двумя детьми из окна москвичка оставила записку. По данным SHOT, в случившемся женщина попросила никого не винить.
Как уже писал Лайф, утром 11 октября под окнами жилого дома на севере столицы были найдены тела женщины и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних".
Выяснилось, что в дом на улице Левобережной семья заехала в начале 2021 года. Соседи отзываются о ней только положительно.
Лента новостей
Главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице
сегодня в 13:19
Политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд в Москву
сегодня в 13:10
"Ради неё хочу делать поступки": Максим Аверин расставил точки над "i" в истории о романе с актрисой Якуниной
сегодня в 13:09
Комментариев: 0