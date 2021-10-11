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Российский стартап NtechLab признан лучшим в мире в сфере искусственного интеллекта

Для компании это вторая крупная победа на международных соревнованиях менее чем за полгода — в мае ей покорился самый престижный конкурс для организаций, занимающихся распознаванием лиц.

11 октября, 13:37

Фото © Shutterstock

Российский разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики NtechLab выиграл в международном конкурсе стартапов G20 Innovation League, который организовала "Группа двадцати". Технологический форум проходил в Сорренто 9 и 10 октября по инициативе Италии, председательствующей в "Двадцатке".

"Международное сообщество придерживается единого мнения — без систем интеллектуальной видеоаналитики город не может быть умным и безопасным, а бизнес — конкурентоспособным. И победа NtechLab подтверждает статус нашей компании как одного из мировых лидеров в создании таких систем. Видеоаналитика уже используется практически во всех отраслях — от промышленности до розничной торговли — и помогает обществу и бизнесу в своевременном реагировании на инциденты и принятии долгосрочных стратегических решений", — подчеркнул гендиректор NtechLab Андрей Теленков.

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В московском метро запустили систему распознавания лиц

Отметим, что на первом этапе конкурса самые перспективные стартапы номинировались каждой из стран "Двадцатки". В финал прошло лишь 100 компаний, которые оценивались венчурными инвесторами и технологическими корпорациями по финансовым результатам уникальности продукта, компетенции команды, а также соответствию предлагаемых решений вызовам современности и другим критериям.

Для NtechLab это уже вторая крупная победа в международных соревнованиях менее чем за полгода — в мае компании покорился конкурс алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Это соревнование считается самым престижным международным состязанием для команд, которые занимаются распознаванием лиц.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России создали альтернативную систему связи, без вышек и спутников. Разработчикам уже удалось добиться устойчивого сигнала на расстоянии 200 километров между абонентами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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