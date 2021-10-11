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В ЕС расширили список санкций за "подрыв независимости Украины"

В обновлённый перечень вошло ещё восемь человек. В основном это сотрудники судебных органов в Крыму и Севастополе.

11 октября, 13:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Совет Евросоюза расширил список санкций против российских и украинских граждан, а также организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

В обновлённый перечень вошло ещё восемь фигурантов. В основном речь идёт о сотрудниках судебных органов в Крыму и Севастополе — это судьи и прокуроры. Теперь в списке значатся 185 физлиц и 48 организаций.

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Напомним, в сентябре Совет ЕС в 15-й раз продлил персональные санкции против граждан России и Украины за так называемое нарушение территориальной целостности. На этот раз они будут действовать до 15 марта 2022 года и предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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