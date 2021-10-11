Ксению Собчак вызовут на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи

В Краснодарском крае предъявлено обвинение водителю Mercedes, который совершил смертельное ДТП в Сочи, когда вёз телеведущую Ксению Собчак в аэропорт. Кроме того, саму звезду вызовут на допрос в качестве свидетеля.

"В Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes", — говорится в телеграм-канале "МВД медиа".