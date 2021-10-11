Ксению Собчак вызовут на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи
Расследование взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
В Краснодарском крае предъявлено обвинение водителю Mercedes, который совершил смертельное ДТП в Сочи, когда вёз телеведущую Ксению Собчак в аэропорт. Кроме того, саму звезду вызовут на допрос в качестве свидетеля.
"В Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes", — говорится в телеграм-канале "МВД медиа".
Также следователи осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого и свидетелей, назначили судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля Volkswagen.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии.
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