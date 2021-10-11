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Ксению Собчак вызовут на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи

Расследование взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России.

11 октября, 14:02
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

В Краснодарском крае предъявлено обвинение водителю Mercedes, который совершил смертельное ДТП в Сочи, когда вёз телеведущую Ксению Собчак в аэропорт. Кроме того, саму звезду вызовут на допрос в качестве свидетеля.

"В Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes", говорится в телеграм-канале "МВД медиа".

Также следователи осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого и свидетелей, назначили судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля Volkswagen.

Камеры сняли Собчак в аэропорту Сочи спустя полчаса после смертельного ДТП

Камеры сняли Собчак в аэропорту Сочи спустя полчаса после смертельного ДТП

Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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