"Собрала волю в кулак": Солистка группы "Винтаж" объяснила, почему не отменила концерт из-за жуткого ДТП с мужем
Артистка напомнила об определённых обязательствах перед организаторами, командой и слушателями. При этом сразу после выступления Плетнёва отправилась в больницу.
Анна Плетнёва. Фото © Instagram / dusya_star
Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала, почему решила не отменять юбилейный концерт коллектива, несмотря на то, что практически перед выступлением узнала о жутком ДТП с участием супруга — бизнесмена Кирилла Сырова. Об этом сообщает "Газета.ru".
"За полчаса до начала концерта я узнала о случившемся. Тогда я собрала всю волю в кулак и приняла решение всё же выйти на сцену. Тем более что у меня есть определённые обязательства перед организаторами, моей командой и моими слушателями, которые пришли поддержать и поздравить нас с 15-летием группы "Винтаж". После концерта я сразу же уехала к мужу", — рассказала певица.
Плетнёва и Сыров поженились в 2005 году, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.
Напомним, об аварии, в которую попал муж артистки, стало известно сегодня, 11 октября. Сама Плетнёва сообщила, что её супруг находится в реанимации под наблюдением врачей.
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