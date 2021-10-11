Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала, почему решила не отменять юбилейный концерт коллектива, несмотря на то, что практически перед выступлением узнала о жутком ДТП с участием супруга — бизнесмена Кирилла Сырова. Об этом сообщает "Газета.ru" .

"За полчаса до начала концерта я узнала о случившемся. Тогда я собрала всю волю в кулак и приняла решение всё же выйти на сцену. Тем более что у меня есть определённые обязательства перед организаторами, моей командой и моими слушателями, которые пришли поддержать и поздравить нас с 15-летием группы "Винтаж". После концерта я сразу же уехала к мужу", — рассказала певица.