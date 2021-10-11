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"Собрала волю в кулак": Солистка группы "Винтаж" объяснила, почему не отменила концерт из-за жуткого ДТП с мужем

Артистка напомнила об определённых обязательствах перед организаторами, командой и слушателями. При этом сразу после выступления Плетнёва отправилась в больницу.

11 октября, 15:46
<p>Анна Плетнёва. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT6b2BtsQcK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dusya_star</a></p>

Анна Плетнёва. Фото © Instagram / dusya_star

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала, почему решила не отменять юбилейный концерт коллектива, несмотря на то, что практически перед выступлением узнала о жутком ДТП с участием супруга — бизнесмена Кирилла Сырова. Об этом сообщает "Газета.ru".

"За полчаса до начала концерта я узнала о случившемся. Тогда я собрала всю волю в кулак и приняла решение всё же выйти на сцену. Тем более что у меня есть определённые обязательства перед организаторами, моей командой и моими слушателями, которые пришли поддержать и поздравить нас с 15-летием группы "Винтаж". После концерта я сразу же уехала к мужу", — рассказала певица.

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Плетнёва и Сыров поженились в 2005 году, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.

Напомним, об аварии, в которую попал муж артистки, стало известно сегодня, 11 октября. Сама Плетнёва сообщила, что её супруг находится в реанимации под наблюдением врачей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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