В Ленобласти сходить в кино, бассейн и фитнес-клуб можно будет только по QR-коду

А всем работникам государственных, муниципальных и частных организаций, в том числе из сферы транспорта, нужно либо иметь сертификат о вакцинации, либо медотвод, либо справку о перенесённой болезни.