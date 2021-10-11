В Ленобласти сходить в кино, бассейн и фитнес-клуб можно будет только по QR-коду
А всем работникам государственных, муниципальных и частных организаций, в том числе из сферы транспорта, нужно либо иметь сертификат о вакцинации, либо медотвод, либо справку о перенесённой болезни.
Фото © Shutterstock
Власти Ленинградской области с 15 ноября вводят обязательное наличие QR-кода для прохода в ряд учреждений. Это следует из постановления, подписанного губернатором Александром Дрозденко.
С этого числа цифровой код о прохождении вакцинации или перенесённой болезни необходим для посещения театров, кинотеатров, ночных клубов, цирков, бассейнов, фитнес-клубов. Подойдёт и наличие ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прохода. Кроме того, сокращено количество участников массовых мероприятий до 300 человек в красной зоне, до 500 — в жёлтой, до 1000 — в зелёной.
"Теперь QR-код в регионе обретает статус пропуска — он подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесённого менее полугода назад", — сказано в телеграм-канале правительства Ленобласти.
Кроме того, руководству государственных, муниципальных и частных организаций с 15 ноября необходимо обеспечить у 100% сотрудников наличие полного курса вакцинации, медотвода или справки о перенесённом ковиде в последние полгода. Трудящиеся без этих документов к работе будут допускаться только при наличии отрицательного ПЦР-теста каждые 72 часа. Это требование относится и к социальным работникам, и к людям из сферы транспорта, в том числе и такси.
Напомним, на сегодняшний день ужесточение ограничений из-за эпидемиологической обстановки уже было введено в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Чувашии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Хакасии. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Приморье, Еврейской автономной области, а также Ростовской и Челябинской областях, а на Алтае расширили список категорий граждан, для которых прививка будет обязательной. В Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения.
Комментариев: 0