В Липецкой области в тестовом режиме ввели QR-коды для прохода в кафе и рестораны

Власти Липецкой области в тестовом режиме ввели систему прохода в места общественного питания по QR-кодам. Об этом сказано в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В Липецкой области вводят систему QR-кодов. Пока в тестовом режиме и только на предприятиях общественного питания", — говорится в телеграм-канале.

Так, гражданам будет предложено показать QR-код сертификата вакцинации и документ, удостоверяющий личность, при входе в ресторан или кафе. По словам главы области Игоря Артамонова, нововведение может оказаться сложным для людей старшего поколения, поэтому система будет вводиться аккуратно.