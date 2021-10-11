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В Липецкой области в тестовом режиме ввели QR-коды для прохода в кафе и рестораны

Кроме того, на выездах медики будут делать экспресс-тесты людям с симптомами ковида, а для помощи больным заработали дополнительные бригады скорой помощи.

11 октября, 14:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Липецкой области в тестовом режиме ввели систему прохода в места общественного питания по QR-кодам. Об этом сказано в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В Липецкой области вводят систему QR-кодов. Пока в тестовом режиме и только на предприятиях общественного питания", — говорится в телеграм-канале.

Так, гражданам будет предложено показать QR-код сертификата вакцинации и документ, удостоверяющий личность, при входе в ресторан или кафе. По словам главы области Игоря Артамонова, нововведение может оказаться сложным для людей старшего поколения, поэтому система будет вводиться аккуратно.

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей

Помимо кодов с 12 октября в регионе планируют делать экспресс-тесты людям с симптомами коронавируса, к которым выезжают медики. Для помощи больным также заработали дополнительные бригады скорой помощи, увеличено и число коек в ковидных стационарах.

Ранее сегодня обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых граждан ввели в Приморье и в Еврейской автономной области. А власти Алтая расширили список категорий граждан, для которых прививка будет обязательной: это сотрудники промышленных производств и организаторы массовых мероприятий.

В Хакасии в рестораны и кафе будут пускать только привитых или переболевших ковидом

В Хакасии в рестораны и кафе будут пускать только привитых или переболевших ковидом

Напомним, на сегодняшний день ужесточение ограничений из-за эпидемиологической обстановки уже было введено в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Чувашии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Ростовской и Челябинской областях, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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