В России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают ожирением, сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталия Мазурина. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва".

"В России достаточно высок процент людей репродуктивного возраста, людей трудоспособного возраста, которые страдают ожирением и избыточной массой тела", — сказала эксперт на пресс-конференции.

Согласно данным исследования Института детской эндокринологии, избыточная масса тела есть у каждого пятого ребёнка, добавила Мазурина. Причём при таком количестве людей, страдающих ожирением, Россия ещё "не вошла в большую семёрку" стран, где распространена данная проблема. Специалист напомнила, что лишний вес увеличивает риски появления сахарного диабета, остеоартроза, желчнокаменной болезни, а также сердечно-сосудистых заболеваний.