Путин объяснил покашливания на совещании

Путин объяснил свои покашливания на совещании. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин объяснил свой кашель на совещании по вопросам научно-технического обеспечения развития АПК, которое прошло в режиме видеоконференции, и заметил, что перед этим активно двигался на прохладном воздухе.

Во время совещания с постоянными членами Совета безопасности спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на покашливания главы государства и выразила беспокойство за его здоровье.

"Не беспокойтесь, всё нормально, не только на ковид, но на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, двигался поактивнее", — сказал Путин.

Он также пожелал всем коллегам здоровья и напомнил о важности ревакцинации от ковида, чтобы "ритмично и с должной отдачей работать".