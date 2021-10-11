Путин объяснил покашливания на совещании
Глава государства напомнил о важности своевременной ревакцинации от ковида, чтобы "ритмично и с должной отдачей работать".
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Путин объяснил свои покашливания на совещании. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин объяснил свой кашель на совещании по вопросам научно-технического обеспечения развития АПК, которое прошло в режиме видеоконференции, и заметил, что перед этим активно двигался на прохладном воздухе.
Во время совещания с постоянными членами Совета безопасности спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на покашливания главы государства и выразила беспокойство за его здоровье.
"Не беспокойтесь, всё нормально, не только на ковид, но на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, двигался поактивнее", — сказал Путин.
Он также пожелал всем коллегам здоровья и напомнил о важности ревакцинации от ковида, чтобы "ритмично и с должной отдачей работать".
На совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК Владимир Путин заявил, что в России собрали хороший урожай в 2021 году. По его словам, страна практически полностью обеспечила свои потребности по основным комплексам продовольствия.