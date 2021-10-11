В РФПИ назвали очередным фейком статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Публикация британского таблоида The Sun о том, что при создании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" якобы использовались "украденные шпионами" разработки AstraZeneca, — очередной фейк и "наглая ложь", основанная на сообщениях анонимных источников. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на официальном сайте вакцины.

"История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против CoViD-19 в мире, и мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла, поскольку "Спутник V" и AstraZeneca используют разные платформы", — отмечается в релизе.

В фонде отметили, что российская вакцина основана на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями. Разработчики препарата использовали эту же платформу для более ранних исследований, включая вакцины против Эболы в 2017 году и MERS в 2019 году. При этом AstraZeneca сделана на основе генетически модифицированных аденовирусов шимпанзе, в которые "вмонтированы" гены знаменитого S-белка — коронавирусного "шипа".