Диетолог: Калорийность двух бокалов красного сухого вина равна полноценному обеду

Регулярное употребление спиртного, даже если речь идёт о сухом вине, может не только помешать процессу похудения, но и спровоцировать набор лишних килограммов. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказала нутрициолог, спортивный диетолог Зинаида Руденко. Она предупредила, что лишнему весу из-за спиртного больше всего подвержены женщины, а калорийность двух бокалов красного сухого вина равна полноценному обеду.

"Двести граммов вина — это уже 168 килокалорий, два бокала — 320 килокалорий, для женщин это полноценный приём пищи, полноценный обед", — отметила Руденко.

Но мужская фигура тоже может оказаться в опасности из-за тяги к спиртному. В частности, любовь к пиву грозит сильному полу набором веса по женскому типу: начинается разрастание тканей грудных желёз, ягодиц и бёдер.

"Любители пива, пивные алкоголики — они всегда такие достаточно массивные снизу, грушеподобные, они часто приобретают женский облик", — предупредила нутрициолог.

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