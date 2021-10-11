Психолог углядела бездействие врачей в истории с выпавшей с детьми из окна москвичкой

Клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что в ситуации с москвичкой, выпавшей из окна с двумя маленькими детьми, есть вина органов опеки — специалисты не оказывали женщине психологической помощи. Таким мнением эксперт поделилась в беседе с Лайфом.

"У нас совершенно провалена система заботы о матерях с послеродовой депрессией. Причём в обе стороны. Опека может придираться к адекватным родителям, потому что что-то показалось безосновательно, и совершенно игнорировать действительную проблему. Большинству родителей необходимы поддержка, понимание", — отметила Коржаева.

Так, по словам психолога, до сих пор довольно часто считают, что психическое расстройство — блажь, а не болезнь, и лечится оно трудом. В случившемся, отметила эксперт, виновато в том числе "раздолбайство органов опеки, врачей". Как подчеркнула Коржаева, к сожалению, нигде не прописано, что нужно внимательно, с уважением и корректностью относиться к пациентам, это, как правило, остаётся на усмотрение специалиста, большую роль играет человеческий фактор.

Кроме того, муж погибшей — военный, а таким людям чаще всего "с младенчества запрещены чувства", заявила наша собеседница. Поэтому эмоционально москвичка была "одна в компании своей беды и с двумя детьми". При этом ситуацию усугублял достаток семьи — окружающие, скорее всего, воспринимали проблемы молодой мамы несерьёзно.