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Мужа рязанской журналистки приговорили к семи годам колонии за её убийство

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск брата погибшей экс-главреда местного новостного портала. Теперь осуждённый должен выплатить ему миллион рублей.

11 октября, 15:22

Жанна Шеплякова с мужем. Фото © VK / Жанна Шеплякова

Мужа бывшего главного редактора издания "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой признали виновным в зверском убийстве супруги, суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда Рязани.

"Суд признал мужа потерпевшей виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), а именно в убийстве своей супруги путём нанесения множественных ранений. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — пояснили агентству в пресс-службе.

Лайф узнал об угрозах мужа зверски убитой журналистке

Лайф узнал об угрозах мужа зверски убитой журналистке

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск брата убитой, теперь супруг журналистки должен выплатить ему миллион рублей.

Напомним, вечером 15 января 2021 года в квартире в Рязани было найдено тело 33-летней женщины с десятью ножевыми ранениями. Убитой оказалась местная журналистка Жанна Шеплякова. Подозреваемым стал её муж. За несколько месяцев до трагедии женщина подала на развод и жила с супругом раздельно. Мужчина признал вину в расправе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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