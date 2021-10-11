Мужа рязанской журналистки приговорили к семи годам колонии за её убийство
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск брата погибшей экс-главреда местного новостного портала. Теперь осуждённый должен выплатить ему миллион рублей.
Жанна Шеплякова с мужем. Фото © VK / Жанна Шеплякова
Мужа бывшего главного редактора издания "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой признали виновным в зверском убийстве супруги, суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда Рязани.
"Суд признал мужа потерпевшей виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), а именно в убийстве своей супруги путём нанесения множественных ранений. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — пояснили агентству в пресс-службе.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск брата убитой, теперь супруг журналистки должен выплатить ему миллион рублей.
Напомним, вечером 15 января 2021 года в квартире в Рязани было найдено тело 33-летней женщины с десятью ножевыми ранениями. Убитой оказалась местная журналистка Жанна Шеплякова. Подозреваемым стал её муж. За несколько месяцев до трагедии женщина подала на развод и жила с супругом раздельно. Мужчина признал вину в расправе.
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