Мужа рязанской журналистки приговорили к семи годам колонии за её убийство

Мужа бывшего главного редактора издания "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой признали виновным в зверском убийстве супруги, суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда Рязани.

"Суд признал мужа потерпевшей виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), а именно в убийстве своей супруги путём нанесения множественных ранений. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — пояснили агентству в пресс-службе.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск брата убитой, теперь супруг журналистки должен выплатить ему миллион рублей.