Россияне купили 1,5 млн телефонов у отечественных продавцов на AliExpress за полгода

Аналитики "AliExpress Россия" выяснили, что наиболее востребованы у покупателей товары для дома. Количество заказов на них за первое финансовое полугодие 2021-го достигло двух миллионов у локальных продавцов, а телефоны россияне у них же купили полтора миллиона раз. Об этом говорится в релизе компании, который есть в распоряжении Лайфа.

Кроме того, если говорить о локальном сегменте, пользователи с 1 апреля по 30 сентября 2021 года совершили 1,3 миллиона заказов из категории "красота и здоровье", столько же пришлось на раздел с инструментами. Из категории "электроника" россияне купили 1,2 миллиона товаров, такое же количество заказов было сделано на автомобильные запчасти и аксессуары. На продукты питания пришлось 964 тысячи заказов, на устройства для дома — 881 тысяча.

Также самыми быстрорастущими локальными категориями по общему объёму оборота товаров (GMV) являются продукты питания (рост 13 000 %); электронные товары, то есть подписки и сертификаты (7000%); товары для свадеб и праздников (4500%); одежда и аксессуары (485%); мебель (346%); мужская одежда и нижнее бельё (344%); товары для дома и сада (307%); электроника и аксессуары (291%); ювелирные украшения и аксессуары (275%); товары для мам и детей (217%); нижнее бельё (212%); игрушки и товары для хобби (209%).

"[Самыми быстрорастущими локальными магазинами за первое полугодие стали] производители и продавцы электроники и гаджетов POCO Official Store, "Связной", "Ситилинк", "Мегафон", Xiaomi, Molnia Electronics, Realme, Asus, ELKO PC Store, TechPort Store, товары для детей и хобби LEGO, товары для дома "Сима ленд", — говорится в заявлении.

Кроме того, по результатам первого финансового полугодия оборот компании "AliExpress Россия" достиг 133,3 миллиарда рублей. Так, продажи российских магазинов выросли на 126%, а заказы — в пять с половиной раз. Причём за последние 12 месяцев ассортимент наших продавцов увеличился на 230% и составил 11,7 миллиона единиц. А количество активных покупателей превысило 27,9 миллиона человек. Что касается российских продавцов, их количество увеличилось на 172% и составляет 75,5 тысячи. А общее число продавцов на "AliExpress Россия" превышает 350 тысяч, из них более 275 тысяч — из Китая и других стран, их стало больше на 45%.

"На сегодняшний день оборот "AliExpress Россия" из social e-commerce составляет более 6% от общего оборота (включает механики во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и реферальную программу во всех социальных сетях). Оборот товаров, реализованных через live-стримы внутри приложения AliExpress, составил более 1,2 миллиарда рублей за отчётный период первого полугодия финансового года", — отмечается в сообщении.