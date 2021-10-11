Чешского президента Земана поместили в палату для пациентов с риском для жизни
При этом глава государства находится в стабильном состоянии, о нём заботится команда медработников.
Фото © Сайт президента Чехии
Президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении Центрального военного госпиталя в Праге, куда помещаются пациенты с риском для жизни или работы жизненно важных функций. Об этом сообщает издание Idnes.
"Президент Милош Земан размещён в анестезиологическо-реанимационном отделении ЦВГ, которое считается наивысшим уровнем интенсивной терапии", — сказано в материале.
В этом отделении находятся пациенты в состоянии продолжающегося нарушения в работе одной или нескольких жизненно важных функций. При этом Земан стабилен, о нём заботится команда медработников.
Напомним, менее месяца назад чешского президента уже госпитализировали. От чего лечили политика, официально не сообщалось, однако давно известно, что он страдает невропатией ног. 10 октября стало известно, что политика вновь отправили в больницу. Что стало причиной на этот раз, также непонятно.
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