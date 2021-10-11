Чешского президента Земана поместили в палату для пациентов с риском для жизни

Президент Чехии Милош Земан находится в анестезиологическо-реанимационном отделении Центрального военного госпиталя в Праге, куда помещаются пациенты с риском для жизни или работы жизненно важных функций. Об этом сообщает издание Idnes.

"Президент Милош Земан размещён в анестезиологическо-реанимационном отделении ЦВГ, которое считается наивысшим уровнем интенсивной терапии", — сказано в материале.

В этом отделении находятся пациенты в состоянии продолжающегося нарушения в работе одной или нескольких жизненно важных функций. При этом Земан стабилен, о нём заботится команда медработников.