Астрологи раскрыли, каким делам стоит посвятить эту неделю, пока Плутон всё не испортил

Новая неделя станет настоящим праздником для амбициозных и активных людей. Об этом изданию "Дни.ру" рассказала астролог Лилия Любимова. Соединение Марса с Солнцем с 11 по 17 октября 2021 года придаст человечеству активности и поможет не загрустить от первой же неудачи, а влияние Сатурна, который в понедельник наконец закончит ретрофазу, вернёт интерес к труду и планированию, а также поможет разумно тратить ресурсы: и деньги, и время, и энергию.