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Астрологи раскрыли, каким делам стоит посвятить эту неделю, пока Плутон всё не испортил

В ближайшие дни сложится особая магия, позволяющая разумно тратить деньги, время и энергию. Неделя хороша для планирования и покупок, а все приложенные усилия окупятся с лихвой.

11 октября, 16:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новая неделя станет настоящим праздником для амбициозных и активных людей. Об этом изданию "Дни.ру" рассказала астролог Лилия Любимова. Соединение Марса с Солнцем с 11 по 17 октября 2021 года придаст человечеству активности и поможет не загрустить от первой же неудачи, а влияние Сатурна, который в понедельник наконец закончит ретрофазу, вернёт интерес к труду и планированию, а также поможет разумно тратить ресурсы: и деньги, и время, и энергию.

Звёзды рекомендуют ловить удачу в таких сферах, как деньги, бизнес и покупки, — здесь вы сможете не потратить лишнего и привлечь новые ресурсы. В семейных делах эта неделя позволит с кем-то помириться, наладить диалог, сохраняя здравомыслие. В работе и учёбе приложенные усилия окупятся с лихвой, но лентяям прорыва на пустом месте ждать не стоит.

Эта приятная и плодотворная полоса продлится ровно до выходных. Затем Плутон внесёт большую ложку дёгтя в ход событий: вмешаются силы, которые нам неподвластны, предупреждают астрологи.

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А ранее Лайф рассказывал, под какими знаками зодиака рождаются женщины, которые не интересны ни одному нормальному мужчине. Невезучим девушкам придётся постараться, чтобы преодолеть ограничения, наложенные звёздами.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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