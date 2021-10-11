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Четырём знака зодиака надо быть настороже, ведь в октябре их настигнет расплата за ошибки прошлого

Это будет и кармическое возмездие, и работа над ошибками, совершёнными при жизни.

11 октября, 10:03

Фото © Freepik

Рано или поздно за всё приходится платить. Это не пустые слова. Возмездие за грехи и ошибки может настигнуть как в этой, так и в любой из других жизней. Но следующим четырём знакам зодиака стоит приготовиться уже в октябре.

Гиф © Giphy

Сильнее всего достанется Козерогам, у которых планетой-покровителем является могущественный Сатурн. Этому знаку придётся провести работу над ошибками прошлого, решить немало задач и вынести пару судьбоносных уроков. Новых дел Козерогу в октябре лучше не начинать. А вот закрыть старые и недоделанные — не помешало бы.

Ракам в октябре придётся испытать серьёзные моральные потери, которые, однако, приведут к кармическому равновесию. Этому знаку стоит опасаться сплетен и слухов о себе, а также мошенничества. Иначе не избежать крупных убытков. Астрологи советуют этому знаку быть особенно внимательным к окружению. Не стоит начинать новые дела с малознакомыми людьми. А за внимательность и осторожность судьба вскоре принесёт приятный подарок.

Тельцам может показаться, что октябрь принёс одухотворение и чувство влюблённости. Но именно оно и таит в себе опасность, так что расслабляться не стоит. В противном случае кармический бумеранг заставит раскошелиться настолько, что финансовые траты могут привести к полной потере денег, пишет Astro Meridian. Незапланированные расходы для угождения новому человеку станут расплатой за прошлую беспечность.

Гиф © Giphy

Рыбам стоит быть осторожными в рабочих делах. Именно они могут преподнести неприятные сюрпризы. Это могут быть проблемы как с коллегами, так и с начальством. А для тех, кто занимается бизнесом, нужно быть осторожными с новыми партнёрами — с их стороны возможен обман. В семье этому знаку астрологи тоже предрекают неурядицы. Особенно во взаимоотношениях отцов и детей. Впрочем, к концу месяца можно уже будет расслабиться.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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