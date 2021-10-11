Бузова на шоу так станцевала у шеста, что даже Ургант от стыда закрыл лицо руками
Инста-дива показала, чему научилась за несколько уроков у пилона, но вынести представление не смог даже ведущий.
Скриншот © YouTube / "Вечерний Ургант"
Известная блогерша Ольга Бузова появилась на шоу Ивана Урганта, чтобы представить свой новый альбом. 35-летняя певица во время короткого интервью рассказала о личной жизни и планах в творческой карьере, не забыв упомянуть о том, что уже некоторое время занимается на пилоне. Ургант срочно захотел насладиться зрелищем, и инста-дива не стала ему отказывать.
Видео © YouTube / "Вечерний Ургант"
Однако ведущий пожалел о своём решении, когда после небольшого мастер-класса включился последний хит Бузовой "Пока ты без дел". Блогерша взобралась на шест и начала двигаться под музыку. "Ты как будто газопровод строишь", — пошутил над ней Ургант. Но большую часть выступления он просидел, смотря в сторону и закрывая лицо руками от стыда и за гостью шоу, и за себя.
В комментариях пользователи "Ютуба" разделили чувства Урганта, испытав смущение от такого танца. Многие похвалили ведущего за профессионализм, который выдержал серьёзную проверку.
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Фанаты подозревают, что новый трек "Пока ты без дел" Ольга посвятила бывшему парню Даве, с которым она рассталась вскоре после своего дня рождения. Инста-дива обвиняла рэпера в абьюзе и изменах, но на днях Дава признался, как на самом деле произошло их расставание. Певица ревновала его ко всем знакомым, а в особенности к партнёрше по танцам на шоу, поэтому перед выступлением поставила ему ультиматум: или она, или шоу. Рэпер не хотел подводить партнёршу, поэтому выбрал шоу.
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