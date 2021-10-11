"Самая красивая девочка в мире" доказала, что стала совсем взрослой, выйдя на подиум в нижнем белье

Французская модель Тилан Блондо стала известна по всему миру, когда в шестилетнем возрасте получила титул самой красивой девочки. С тех пор у дочери футболиста Патрика Блондо и актрисы Вероники Лубри карьера в фешен-мире взлетела до небес. Сейчас 20-летняя девушка приняла участие в одном из показов Недели моды в Париже, где вышла на подиум в одном белье, пишет News.com.

На модели был надет чёрный комплект с сетчатыми вставками, который подчёркивал её загорелую кожу. А перья на трусиках и ботинках Тилан подпрыгивали в такт движениям, приковывая к себе взгляд. Добиваясь максимальной естественности образа, девушка позировала с натуральным макияжем и простой укладкой. От многих моделей "самую красивую девочку" отличало обилие маленьких татуировок, которыми были усыпаны её руки.

Фото © Instagram / thylaneblondeau

Поклонники Тилан пришли в восторг, стоило им увидеть фото с показа, которые она опубликовала в "Инстаграме" для 4,5 млн подписчиков.

Ты, как всегда, просто прекрасна! thylanearmy

Невероятная и изумительная! Горжусь тобой! thylanelrblfans

Ты как чёрный лебедь! Потрясающая девушка tetes_blondes_officiel

Фото © Instagram / thylaneblondeau