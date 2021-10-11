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"Самая красивая девочка в мире" доказала, что стала совсем взрослой, выйдя на подиум в нижнем белье

Тилан с шести лет ведёт успешную модельную карьеру, выступая вместе со звёздами фешен-индустрии.

11 октября, 07:15
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Фото © Instagram / thylaneblondeauruss

Французская модель Тилан Блондо стала известна по всему миру, когда в шестилетнем возрасте получила титул самой красивой девочки. С тех пор у дочери футболиста Патрика Блондо и актрисы Вероники Лубри карьера в фешен-мире взлетела до небес. Сейчас 20-летняя девушка приняла участие в одном из показов Недели моды в Париже, где вышла на подиум в одном белье, пишет News.com.

На модели был надет чёрный комплект с сетчатыми вставками, который подчёркивал её загорелую кожу. А перья на трусиках и ботинках Тилан подпрыгивали в такт движениям, приковывая к себе взгляд. Добиваясь максимальной естественности образа, девушка позировала с натуральным макияжем и простой укладкой. От многих моделей "самую красивую девочку" отличало обилие маленьких татуировок, которыми были усыпаны её руки.

Фото © Instagram / thylaneblondeau

Фото © Instagram / thylaneblondeau

Поклонники Тилан пришли в восторг, стоило им увидеть фото с показа, которые она опубликовала в "Инстаграме" для 4,5 млн подписчиков.

Ты, как всегда, просто прекрасна!

thylanearmy

Невероятная и изумительная! Горжусь тобой!

thylanelrblfans

Ты как чёрный лебедь! Потрясающая девушка

tetes_blondes_officiel

Фото © Instagram / thylaneblondeau

Фото © Instagram / thylaneblondeau

Благодаря своей необычной внешности Тилан успешно снимается с шестилетнего возраста для различных журналов. В десять лет модель попала во французский Vogue, а в 13 впервые стала лицом с обложки. Впервые на подиум девушка вышла в 2017 году, демонстрируя наряды Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане, куда позднее её пригласили снова. Тилан является одной из самых успешных юных моделей, она уже успела стать лицом таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti и других.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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