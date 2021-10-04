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Дава отомстил Бузовой и слил с ней переписку, показав, как она названивает ему даже после разрыва

Ольга Бузова и рэпер Дава объявили о расставании ещё в январе, но до сих пор продолжают выяснять отношения. Недавно парень раскрыл в интервью, что причиной разрыва стала ревность певицы.

4 октября, 13:09

Фото © Instagram / dava_m

Рэпер заявил, что Ольга приревновала его к партнёрше по "Танцам со звёздами" Дарье Палей и поставила ультиматум: либо она, либо шоу. Парень отметил, что звезда не умеет красиво расставаться. Вскоре Бузова опубликовала в "Инстаграме" пост, где рассказала о своём "идеальном бывшем" — архитекторе Тимофее Майорове. Девушка заявила, что с нормальными парнями у неё не возникает проблем при разрывах, и с надеждой добавила: "В одну реку входят дважды?"

Скриншот © Instagram / buzova86, dava_m

Скриншот © Instagram / buzova86, dava_m

Дава, похоже, не смог оставить без внимания выпад певицы и отметил в сториз, что идеальные бывшие не возвращаются обратно. При этом парень выложил скриншот, показав, что Ольга звонила ему не так давно — ночью 1 августа — и просила с ней поговорить.

Скриншот © Instagram / dava_m

Скриншот © Instagram / dava_m

Рэпер заявил, что он не настолько плох, раз экс-возлюбленная ищет с ним общения. При этом он записал звезду в телефоне как "Бывшая — не брать", а рядом поставил эмоджи в виде обезьяны.

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

Однако вскоре парень извинился за то, что выложил переписку. По его словам, он просто устал от оскорблений. После разрыва Бузова заявляла, что Дава её избивал и плевал в лицо.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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