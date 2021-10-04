Дава отомстил Бузовой и слил с ней переписку, показав, как она названивает ему даже после разрыва

Ольга Бузова и рэпер Дава объявили о расставании ещё в январе, но до сих пор продолжают выяснять отношения. Недавно парень раскрыл в интервью, что причиной разрыва стала ревность певицы.