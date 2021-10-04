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"У него лицо пьяницы": Врачи раскрыли, что могло случиться с Элджеем, который за считаные недели превратился в старика

За музыканта, который стал почти неузнаваем, сильно переживают его поклонники.

4 октября, 12:18

Фото © Instagram/sayonaraboy/owlisblack,

В Сети разлетелись напугавшие фанатов снимки Элджея, который пришёл на концерт Федука и исполнил с ним совместный новый трек. Рэпер казался похудевшим, старым и измождённым. Врач-терапевт Андрей Звонков и психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказали Лайфу, что могло послужить причиной таких перемен во внешности.

Фото © Instagram / msk2joy

Фото © Instagram / msk2joy

Элджей выглядит как человек, который злоупотребляет алкоголем, считает Андрей Звонков, что могло стать причиной отёков лица. Также к этому мог добавиться недосып, что в совокупности дало печальную картину.

По фото у него лицо пьяницы, то есть человека, который недели две пил. Лицо отёчное, что может быть связано с такими электролитными нарушениями. Дело в том, что продукты распада алкоголя разрушают электролитные компоненты крови, и поэтому вода устремляется в ткани и появляются такие отёки. Возможен и недосып, потому что алкоголь нехороший сон даёт. И по первости они (алкоголики. — Прим. ред.) такие отёчные, особенно запойные товарищи всегда такие одутловатые, хотя алкоголь довольно сильно обезвоживает организм с одной стороны, а с другой вот вода уходит из сосудов в ткани.

Андрей Звонков

Врач-терапевт

Фото © Instagram / sayonaraboy / alextveryakov

Фото © Instagram / sayonaraboy / alextveryakov

По мнению психиатра-нарколога Алексея Казанцева, не исключено, что на состоянии парня сказалось расставание с женой — блогершей Настей Ивлеевой, с которой они два года провели в браке. На фоне разрыва у рэпера могла возникнуть депрессия, и негативные переживания отразились на его внешности.

Возможно, на него так негативно повлияло расставание с Ивлеевой. И, соответственно, он находится в таком депрессивном состоянии или состоянии с пониженным фоном настроения, что, скорее всего, отражается на его лице. И на фоне у него может быть нарушение сна, может быть тревога или переживания.

Алексей Казанцев

Психиатр-нарколог

Фото © Instagram/sayonaraboy/owlisblack, _agentgirl_

Фото © Instagram/sayonaraboy/owlisblack, _agentgirl_

Ранее Элджей и Настя Ивлеева высказались о своём разрыве, заявив, что по-прежнему близки друг другу и хотят остаться друзьями. "Настя — человек, с которым можно обсудить абсолютно всё, и она всё поймёт. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже сформировавшимися, осознанными личностями, мы ценим достижения и победы каждого и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу", — отметил рэпер в интервью.

Фанатов ужаснули новые фото Элджея после разрыва с Ивлеевой, на которых он превратился в старика

Фанатов ужаснули новые фото Элджея после разрыва с Ивлеевой, на которых он превратился в старика

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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