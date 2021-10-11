Мать тайком соблазнила бойфренда дочери, пока та лежала в больнице, рожая ей внука
Девушка пока не решила, что ужаснуло её больше — сама измена или то, с кем бойфренд это сделал. Ведь в итоге её предали сразу два близких человека.
Пользовательница TikTok alyssa_mae1320 из Ройал-Лемингтон-Спа, Великобритания, опубликовала короткое видео, но драмы в нём хватит на многосерийный фильм. В ролике девушка задала подписчикам провокационный вопрос: "Кто переспал с моим парнем, пока я была в больнице и рожала нашего ребёнка?" А потом сама же на него и ответила: "Моя мама". История закрутилась почти четыре года назад.
В феврале 2018 года меня привезли в роддом со схватками. Я пыталась дозвониться до Райана, но он не брал трубку. Он сказал мне, что у него что-то произошло и поэтому он не собирается ехать на роды. Он пришёл позже тем же вечером, чтобы навестить меня и ребёнка в больнице, и вёл себя так, как будто ничего не произошло
С тех пор отношения продавщицы в местном супермаркете и её парня Райана пошли под откос. Молодая мама не могла отделаться от мысли, что любимый человек ей изменяет. Но Алиссе-Мэй только предстояло узнать, с кем именно. В конце 2020 года соседи обратились к девушке и показали записи со своих камер наружного наблюдения. Оказалось, в дом Алиссы-Мэй и Райана часто приходила её мама, причём тогда, когда самой девушки не было.
Это всё казалось очень подозрительным. Затем я нашла переписку матери и моего возлюбленного. Там было много интимных фотографий
Но, несмотря на то что Алиссу-Мэй предали два самых близких человека, почему-то виноватой она считала именно себя. Несколько месяцев девушка страдала от угрызений совести, но всё-таки разобралась в себе, выгнала парня из дома и перестала общаться со своей мамой, пишет Mirror.
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