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41-летний девственник в поиске спутницы жизни, но одно из требований сделало эту задачу невыполнимой

Мужчина из Аделаиды, Австралия, десятилетиями не мог найти ту самую спутницу жизни. И даже с приходом Интернета ничего не изменилось. Пять лет он пытался найти девушку, и вот его вторая попытка.

5 октября, 08:10

Фото © Single Guy From Adelaide

Даниэль Пехник прожил на этом свете уже 41 год, но так и не смог найти достойную спутницу для того, чтобы вступить с ней в сексуальные отношения. Дошло до того, что в 2016 году мужчина запустил собственный сайт, с помощью которого пытался найти любовь всей своей жизни. Прошло пять лет, а девушка так и не появилась. Почему? Всё дело в серьёзных требованиях Даниэля.

Фото © Single Guy From Adelaide

Фото © Single Guy From Adelaide

На сайте "Одинокий парень из Аделаиды" указано, что у будущей жены Даниэля должен быть такой же опыт сексуальных отношений, как и у него. То есть никакого. Изначально мужчина хотел, чтобы избранница была примерно его возраста, свою жизнь она должна посвятить карьере, а девственность приберечь "для особого случая". Но спустя пять лет безуспешных поисков запросы Даниэля снизились — подойдёт образованная девушка любого возраста. Конечно, пункт про непорочность никуда не пропал.

Ищу образованную девушку, которая очень хочет пообсуждать глубокие темы. Если тебе нравится рассуждать о философии, литературе, науке или о чём-нибудь академическом, будет ещё лучше

Даниэль Пехник

Фото © Single Guy From Adelaide

Фото © Single Guy From Adelaide

Каждая, кто считает, что может стать достойной спутницей Даниэлю, имеет возможность написать ему на электронную почту и назначить "первое свидание" по Skype. Правда, судя по отзывам на сайте, встреча больше будет похожа на собеседование, а не на романтический вечер, пишет Daily Star. В разделе комментариев на сайте австралийца есть не только негативные отзывы. Многие мужчины, находящиеся в таком же положении, что и Даниэль, рассказывали свои истории.

Прекрасно вас понимаю, я сам до тридцати не мог найти ту самую. Ловил себя на таких же мыслях, что и вы. Если бы я тогда не встретил прекрасную женщину, возможно, я бы всё ещё искал подходящую

Комментарий на сайте "Одинокий парень из Аделаиды"

Отличное решение, мужик! Молодец, что решился! И удачи!

Комментарий на сайте "Одинокий парень из Аделаиды"

Самые странные шутки от Поперечного, которыми он скоро так доведёт свою девушку, что она его бросит

Самые странные шутки от Поперечного, которыми он скоро так доведёт свою девушку, что она его бросит

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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