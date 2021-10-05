41-летний девственник в поиске спутницы жизни, но одно из требований сделало эту задачу невыполнимой

Даниэль Пехник прожил на этом свете уже 41 год, но так и не смог найти достойную спутницу для того, чтобы вступить с ней в сексуальные отношения. Дошло до того, что в 2016 году мужчина запустил собственный сайт, с помощью которого пытался найти любовь всей своей жизни. Прошло пять лет, а девушка так и не появилась. Почему? Всё дело в серьёзных требованиях Даниэля.

Фото © Single Guy From Adelaide

На сайте "Одинокий парень из Аделаиды" указано, что у будущей жены Даниэля должен быть такой же опыт сексуальных отношений, как и у него. То есть никакого. Изначально мужчина хотел, чтобы избранница была примерно его возраста, свою жизнь она должна посвятить карьере, а девственность приберечь "для особого случая". Но спустя пять лет безуспешных поисков запросы Даниэля снизились — подойдёт образованная девушка любого возраста. Конечно, пункт про непорочность никуда не пропал.

Ищу образованную девушку, которая очень хочет пообсуждать глубокие темы. Если тебе нравится рассуждать о философии, литературе, науке или о чём-нибудь академическом, будет ещё лучше Даниэль Пехник

Фото © Single Guy From Adelaide

Каждая, кто считает, что может стать достойной спутницей Даниэлю, имеет возможность написать ему на электронную почту и назначить "первое свидание" по Skype. Правда, судя по отзывам на сайте, встреча больше будет похожа на собеседование, а не на романтический вечер, пишет Daily Star. В разделе комментариев на сайте австралийца есть не только негативные отзывы. Многие мужчины, находящиеся в таком же положении, что и Даниэль, рассказывали свои истории.

Прекрасно вас понимаю, я сам до тридцати не мог найти ту самую. Ловил себя на таких же мыслях, что и вы. Если бы я тогда не встретил прекрасную женщину, возможно, я бы всё ещё искал подходящую Комментарий на сайте "Одинокий парень из Аделаиды"