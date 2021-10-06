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Павел Глоба назвал шесть знаков зодиака, к которым в 2022 году удача сама будет плыть в руки

Следующий год станет счастливым для шести знаков, которым нужно как следует подготовиться к подаркам судьбы.

6 октября, 09:08

Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock, ТАСС / Лиходеев Семён

Овнам нужно быть готовыми к приятным неожиданностям на протяжении всего года. С января по март им представится возможность полностью переосмыслить свою жизнь и выбрать новый путь для развития. В финансовом плане всё тоже будет более чем хорошо, но торопиться тратить деньги не стоит — ближе к концу года они могут сыграть важную роль в построении счастливого будущего.

Близнецы будут пожинать плоды своего усердного труда: хорошие премии, продвижения по карьерной лестнице, открытие собственного бизнеса. А тем, кто хочет распрощаться со старой работой, следует делать это в мае.

Гиф © Giphy

Для Дев самое время сосредоточиться на семье. Они будут купаться в любви, гармонии и наслаждаться идиллией, рассказал Павел Глоба, пишет Novyjgod. В работе придётся приложить немного усилий, однако они будут как следует вознаграждены. Смена профессии тоже может обернуться удачей.

Весам следует проявить инициативу, и она обязательно окупится. Настойчивость и азарт — главные двигатели для этого знака зодиака в 2022 году. Так они легко добьются всех поставленных целей и карьерных высот. Но и те, кто склонен к размеренной жизни, будут в любимчиках у удачи.

Гиф © Giphy

Скорпионам можно готовиться исполнять свои мечты. Настойчивые и целеустремлённые, они легко добьются карьерных высот, а все неурядицы померкнут на фоне успеха.

Водолеи, которым и так сопутствует удача, снова будут на коне. Они смогут возглавить новый проект, а с января по март — подняться по карьерной лестнице без особых усилий. Насколько успешной окажется их деятельность, зависит от умения принимать решения.

Трёх знаков зодиака ждут крупные неприятности в октябре, и к такому стоит подготовиться

Трёх знаков зодиака ждут крупные неприятности в октябре, и к такому стоит подготовиться

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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