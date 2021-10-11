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"Творится полный беспредел": Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели актёра во время оперы "Садко"

Артистка балета отметила, что театр довели до ужасного состояния и "никому там ничего уже давно не надо".

11 октября, 16:19
<p>Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUxdmbXoPt9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Руководство Большого театра в последнюю очередь беспокоится о безопасности, что и привело к трагедии во время оперы "Садко". Об этом заявила народная артистка России, бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова в беседе с телеграм-каналом "Радиоточка НСН".

"Руководству Большого театра сейчас далеко не до творчества и не до мер безопасности. Там творится полный беспредел, который они творят безнаказанно, идёт отмывание. Довели театр до такого состояния, что люди гибнут. Какие меры безопасности? Никому там ничего уже давно не надо. Если гибнут люди, им всё равно. Кто за это будет отвечать? Никто!" — указала Волочкова.

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Она отметила, что проблемы с техникой безопасности в театре замечали давно — несмотря на то что артистка не появлялась в Большом с 2003 года, ей о сложностях рассказывали работники учреждения. По мнению балерины, инцидент со смертью актёра замнут, хотя в данной ситуации не было должного предупреждения о том, что штанкет опускается.

Волочкова отметила, что, пока театром не займётся Администрация Президента, "ничего там не будет". По её словам, сейчас в Большом нет ни одной звезды, потому что "серой массой руководить проще".

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Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября, через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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