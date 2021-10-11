Зеленский обсудил с Меркель и Макроном пути решения конфликта в Донбассе
Кроме того, президенты Франции и Украины, а также уходящий канцлер ФРГ подняли в разговоре тему подготовки к проведению очередного саммита "нормандской четвёрки".
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос мирного решения конфликта в Донбассе. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба лидера Незалежной.
"Были обсуждены дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования в Донбассе, а также подготовка к проведению очередного саммита "нормандской четвёрки", — говорится в релизе.
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Зеленский поблагодарил Макрона и Меркель за "поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины". Глава Незалежной отметил активное участие лидера Франции и уходящего в отставку канцлера ФРГ в переговорах в "нормандском формате", выразив надежду, что так будет продолжаться и дальше.
Стороны подчеркнули, что ожидают от готовящегося саммита конструктива и достижения договорённостей, согласования последовательных шагов, которые помогут обеспечить установление устойчивого мира в регионе. Зеленский также сообщил Макрону и Меркель о ситуации с безопасностью на востоке страны и усилиях Украины по достижению мира.
Кроме того, участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и заявили о необходимости детально обсудить состояние их выполнения во время предстоящего саммита в "нормандском формате". В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что Меркель и Макрон пообещали поставить эти вопросы во время общения с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лайф рассказывал, что Франция и ФРГ отказались признать войну в Донбассе украинским конфликтом. Стороны при этом отметили, что Минские соглашения — это фундамент для урегулирования.
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