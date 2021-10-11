Зеленский обсудил с Меркель и Макроном пути решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос мирного решения конфликта в Донбассе. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба лидера Незалежной.

"Были обсуждены дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования в Донбассе, а также подготовка к проведению очередного саммита "нормандской четвёрки", — говорится в релизе.

Зеленский поблагодарил Макрона и Меркель за "поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины". Глава Незалежной отметил активное участие лидера Франции и уходящего в отставку канцлера ФРГ в переговорах в "нормандском формате", выразив надежду, что так будет продолжаться и дальше.

Стороны подчеркнули, что ожидают от готовящегося саммита конструктива и достижения договорённостей, согласования последовательных шагов, которые помогут обеспечить установление устойчивого мира в регионе. Зеленский также сообщил Макрону и Меркель о ситуации с безопасностью на востоке страны и усилиях Украины по достижению мира.

Кроме того, участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и заявили о необходимости детально обсудить состояние их выполнения во время предстоящего саммита в "нормандском формате". В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что Меркель и Макрон пообещали поставить эти вопросы во время общения с президентом России Владимиром Путиным.