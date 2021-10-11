Таиланд с 1 ноября будет свободно принимать вакцинированных от коронавируса туристов

Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов без необходимости проходить карантин с 1 ноября. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Прают Чан-Оча. По его словам, послабления коснутся путешественников из 10 стран, таких как Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США. Пять других стран из этого списка господин Чан-Оча не назвал.

"С 1 ноября мы разрешаем прибывающим в страну авиарейсами путешественникам из стран с наименьшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией, полностью вакцинированным соответствующими дозами вакцин от CoViD-19, въезд в Таиланд без карантина", — произнёс политик во время телеобращения к нации.

Он добавил, что требование о сдаче ПЦР-теста остаётся в силе даже при наличии подтверждающих вакцинацию документов. Один тест придётся сдать непосредственно перед вылетом в Таиланд, ещё один — уже по прибытии.