Из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье 12 детей потеряли родителей

Так, в Адамовском районе Оренбургской области двое детей потеряли отца, а их мать сейчас находится в реанимации. В том же районе умер отец двоих детей, которые остались с мамой. В городе Ясном пять детей остались круглыми сиротами, а в Орске двое несовершеннолетних сейчас находятся на попечении старших братьев и сестры, так как умерла их мама, а отец не вернулся с вахты. Ещё одна маленькая орчанка лишилась мамы, теперь её будет воспитывать один отец.