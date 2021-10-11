Из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье 12 детей потеряли родителей
Некоторые из них остались круглыми сиротами, лишившись и отца, и матери. В минувшие выходные число жертв достигло 34.
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Двенадцать детей в пяти разных семьях потеряли родителей из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, некоторые из них остались сиротами. Такую печальную статистику озвучила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Анжелика Линькова.
Так, в Адамовском районе Оренбургской области двое детей потеряли отца, а их мать сейчас находится в реанимации. В том же районе умер отец двоих детей, которые остались с мамой. В городе Ясном пять детей остались круглыми сиротами, а в Орске двое несовершеннолетних сейчас находятся на попечении старших братьев и сестры, так как умерла их мама, а отец не вернулся с вахты. Ещё одна маленькая орчанка лишилась мамы, теперь её будет воспитывать один отец.
"Мы связались с семьями, где произошло это горе. Вместе с опекой решаем, как помочь детям и родным, где это нужно, помогаем с оформлением необходимых документов, оказываем психологическую поддержку, определением в учебные учреждения ближе к месту жительства", — написала Линькова в Instagram.
Напомним, что в минувшие выходные ещё два человека скончались от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 34.
Как уже сообщал Лайф, волна смертельных отравлений в Оренбуржье началась 7 октября. Изначально сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в 3–5 раз выше смертельной дозы.
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