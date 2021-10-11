Политолог описал сценарий гипотетической войны между Россией и Украиной

По его мнению, после этих действий ценность государства упадёт до нуля, а в стране запустятся центробежные силы, в том числе в приграничных с Польшей и Венгрией областях. Костин подчеркнул, что главное — подключить завоёванные регионы к банковской системе РФ, чтобы не останавливалась торгово-промышленная деятельность. При этом он отметил, что Киев как военная цель интересен только для того, чтобы заблокировать политическую и финансовую деятельность в стране.