Политолог описал сценарий гипотетической войны между Россией и Украиной
При этом, по словам эксперта, Киев как военная цель интересен только для того, чтобы заблокировать политическую и финансовую деятельность в Незалежной.
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Для победы России в гипотетическом военном конфликте с Украиной достаточно захвата черноморских портов и Юго-Востока Незалежной. Таким мнением поделился заместитель гендиректора Института национальной стратегии Александр Костин в беседе с изданием "Украина.ру".
"Оптимальным сценарием выступает замещение власти Киева в юго-западных областях (Херсон, Николаев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, может быть, Кировоград и Полтава), обязательное занятие ключевых торговых портов и блокада черноморского побережья. Это остановит экономику Украины, лишив её промышленной базы и главных транзитных путей", — отметил эксперт.
По его мнению, после этих действий ценность государства упадёт до нуля, а в стране запустятся центробежные силы, в том числе в приграничных с Польшей и Венгрией областях. Костин подчеркнул, что главное — подключить завоёванные регионы к банковской системе РФ, чтобы не останавливалась торгово-промышленная деятельность. При этом он отметил, что Киев как военная цель интересен только для того, чтобы заблокировать политическую и финансовую деятельность в стране.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин озвучил условие "гибридного мира" с Россией. По словам дипломата, армия Незалежной сильна морально, однако недостаточно мощна в сугубо военном смысле.
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