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Одиозный депутат Рады Гончаренко заявил о намерении Украины "вернуть" Кубань

По словам парламентария, РФ "украла историю", присвоив себе киевских князей и саму Киевскую Русь.

11 октября, 14:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Когда у Украины будет честное руководство, России придётся вернуть Незалежной Кубань. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Вы нашу Кубань тоже украли… Когда у Украины будет честное руководство, то вам придётся всё отдать и всё вернуть", — сказал парламентарий на своём ютуб-канале.

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Кроме того, парламентарий заметил, что Россия "украла историю", присвоив себе киевских князей и саму Киевскую Русь. При этом, по словам Гончаренко, украинская государственность существовала ещё до того, как основали Москву.

А ранее Лайф рассказывал, что Гончаренко развесил в Полтаве билборды с призывом идти "на Москву". Парламентарий заявил, что Украина одержит победу в противостоянии с "переписыванием истории и созданием мифов" Россией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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