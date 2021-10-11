Одиозный депутат Рады Гончаренко заявил о намерении Украины "вернуть" Кубань
По словам парламентария, РФ "украла историю", присвоив себе киевских князей и саму Киевскую Русь.
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Когда у Украины будет честное руководство, России придётся вернуть Незалежной Кубань. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
"Вы нашу Кубань тоже украли… Когда у Украины будет честное руководство, то вам придётся всё отдать и всё вернуть", — сказал парламентарий на своём ютуб-канале.
Кроме того, парламентарий заметил, что Россия "украла историю", присвоив себе киевских князей и саму Киевскую Русь. При этом, по словам Гончаренко, украинская государственность существовала ещё до того, как основали Москву.
А ранее Лайф рассказывал, что Гончаренко развесил в Полтаве билборды с призывом идти "на Москву". Парламентарий заявил, что Украина одержит победу в противостоянии с "переписыванием истории и созданием мифов" Россией.
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