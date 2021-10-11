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Определена причина любви женщин к теплу

Пока мужчины комфортно сидят под кондиционером в одних футболках, дамы кутаются в пледы и свитера. И теперь стало понятно, почему восприятие температуры столь разное.

11 октября, 14:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Процесс эволюции привёл к тому, что любовь к теплу у женщин развита больше, чем у мужчин, выявили учёные из Тель-Авивского университета. Об этом сообщает журнал Global Ecology and Biogeography.

В рамках исследования специалисты проанализировали данные об 11 тысячах птиц и летучих мышей в 130 локациях Израиля. Выбор пал именно на них из-за умения летать, что подразумевает подвижность. Как указали исследователи, так можно чётче различить и пространственное разделение.

С помощью эксперимента учёные выяснили, что самцы предпочитают находиться в более низких температурах, а самки — наоборот. Также стало известно, что пара даже может разделяться в определённые периоды, когда оба считают, что способны обойтись друг без друга.

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Кроме того, многие самки млекопитающих предпочтут тепло холоду ради защиты своих малышей. В природе разделение между самцами и самками позволяет уменьшить конкуренцию за ресурсы, держать на расстоянии агрессивных папаш, способных навредить потомству. И люди, считают учёные, не исключение. Женщины больше любят находиться в местах с высокой температурой именно из-за процессов эволюции.

Ранее Лайф писал, что британские учёные подтвердили взаимосвязь между аллергией и расстройствами психики. При этом отмечается, что одна группа заболеваний не способствует появлению недугов из другой.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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