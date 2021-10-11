В МИД объяснили разработку Россией перспективных видов вооружений ответом на действия США
Дипломаты указали на необходимость поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию ничем не ограниченной глобальной системы ПРО США.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Разработка Россией перспективных комплексов вооружений — это вынужденная мера, принимаемая в ответ на враждебные действия США. Об этом заявил в понедельник и.о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Слова из его выступления на Первом комитете Генассамблеи ООН приводит ТАСС.
"Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности", — сказал Воронцов.
Эти вопросы, по его словам, предстоит обсудить "самым тщательным образом" в рамках российско-американского стратегического диалога. Дипломат убеждён, что стороны должны прийти к долгосрочным и взаимоприемлемым решениям, которые будут отвечать "современным реалиям уравнения безопасности".
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А на днях бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай якобы разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолёты "Апач" и скоро создадут свою улучшенную технику. По словам Трампа, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолётов" и они оказались у врагов США. Но российская сторона это опровергла. Как пояснила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Россия в настоящее время не ведёт военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, поэтому любые заявления о причастности наших специалистов к копированию техники США, оставленной американским контингентом в этой стране, являются лишь безосновательными домыслами.
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