В МИД объяснили разработку Россией перспективных видов вооружений ответом на действия США

Разработка Россией перспективных комплексов вооружений — это вынужденная мера, принимаемая в ответ на враждебные действия США. Об этом заявил в понедельник и.о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Слова из его выступления на Первом комитете Генассамблеи ООН приводит ТАСС.

"Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности", — сказал Воронцов.

Эти вопросы, по его словам, предстоит обсудить "самым тщательным образом" в рамках российско-американского стратегического диалога. Дипломат убеждён, что стороны должны прийти к долгосрочным и взаимоприемлемым решениям, которые будут отвечать "современным реалиям уравнения безопасности".

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